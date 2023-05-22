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Бондарчук раскрыла личные правила воспитания детей

Личные правила воспитания детей раскрыла в своем Telegram-канале известная модель и телеведущая Светлана Бондарчук. Она напомнила о важности сохранения субординации в общении с наследниками.

«В отношениях с ребенком должна сохраняться правильная субординация. Важно дружить с ребенком, но не забывать о том, что ты в первую очередь его родитель, а не друг», — отметила Бондарчук.

По мнению знаменитости, очень важно чувствовать интересы ребенка, уметь заметить его таланты, чтобы в конкретном направлении его развивать.

«И конечно, дети нуждаются в любви и ласке. Надо напоминать девочкам, что они красавицы, мальчикам — что они очень клевые и настоящие защитники для мам и сестер. Очень важно культивировать эти гендерные вещи», — подчеркнула телеведущая.

Бондарчук призналась, что сама в детстве слышала не так много комплиментов от взрослых.

«Если бы они говорили мне такое немножечко почаще, я бы раньше поняла, что все не так страшно в этой жизни», — заявила она.

У 54-летней телеведущей двое детей от режиссера Федора Бондарчука — сын Сергей и дочь Варвара. Знаменитости прожили в браке 25 лет, но в 2016 году развелись. Сын подарил им уже двоих внуков.

Летом 2020 года Бондарчук вышла замуж за директора дизайн-студии Сергея Харченко. С его дочерью-школьницей от первого брака телеведущей удалось подружиться.

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