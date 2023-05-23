Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда Inamorata. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость позирует, лежа в кровати, на фоне пальм. Для съемки манекенщица выбрала бикини черного цвета, тонкие завязки которого оформлены серебристыми подвесками. В описании к публикации звезда уточнила, что данное изделие создано в сотрудничестве с модным брендом Mirror Palais.

Поклонники восхитились фигурой модели, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Наверняка ты это слышишь каждый день, но ты идеальна», «Невероятно красивая женщина», «Очень горячо!», «Чудо природы», «Какое идеальное тело», — высказывались они.