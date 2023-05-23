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Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда Inamorata. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников
© Lenta.ru

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость позирует, лежа в кровати, на фоне пальм. Для съемки манекенщица выбрала бикини черного цвета, тонкие завязки которого оформлены серебристыми подвесками. В описании к публикации звезда уточнила, что данное изделие создано в сотрудничестве с модным брендом Mirror Palais.

Поклонники восхитились фигурой модели, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Наверняка ты это слышишь каждый день, но ты идеальна», «Невероятно красивая женщина», «Очень горячо!», «Чудо природы», «Какое идеальное тело», — высказывались они.

В апреле Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде и развеселила фанатов. На размещенных снимках манекенщица позирует в парке, приняв провокационную позу. На ней надето бикини собственного бренда Inamorata, оформленное леопардовым принтом. Так, подписчики обратили внимание на реакцию мужчины на заднем плане.

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