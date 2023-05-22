Вдова Бориса Грачевского - Екатерина Белоцерковская не так давно опубликовала в соцсетях фотографии своего сына Филиппа.

Подписчики Екатерины были поражены тем, насколько ребенок похож на своего отца - режиссера популярного детского киножурнала "Ералаш".

Напомним, что Бориса Грачевского не стало два года назад, он заболел коронавирусной инфекцией и не смог вылечиться.

Соцсети

В подписи к фотографии Екатерина призвала всех проводить, как можно больше времени с детьми, по ее мнению, это лучшее, что может быть, для семьи.