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Трехлетний сын Грачевского стал поразительно похож на отца

Вдова Бориса Грачевского - Екатерина Белоцерковская не так давно опубликовала в соцсетях фотографии своего сына Филиппа.

Подписчики Екатерины были поражены тем, насколько ребенок похож на своего отца - режиссера популярного детского киножурнала "Ералаш".

Напомним, что Бориса Грачевского не стало два года назад, он заболел коронавирусной инфекцией и не смог вылечиться.

Соцсети

В подписи к фотографии Екатерина призвала всех проводить, как можно больше времени с детьми, по ее мнению, это лучшее, что может быть, для семьи.

В комментариях ее поддержали подписчики, многие отметили поразительное сходство мальчика с отцом.

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