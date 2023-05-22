Джулия Фокс вышла в свет в прозрачном топе без нижнего белья
Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет без нижнего белья. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.
33-летняя знаменитость появилась на мероприятии в Каннах, которое было организовано в честь 25-летия художественной организации Art of Elysium.
Манекенщица предстала перед фотографами в прозрачном пластиковом топе и белой двухъярусной юбке, оформленной длинным подолом. Ее образ дополнили ожерелье, длинные серьги, браслет и кольца, украшенные сияющими камнями.
Lenta.ru
Помимо прочего, визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes, нанеся на глаза коричневые тени. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежный высокий пучок.