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Боня появилась на Каннском кинофестивале с дыркой в платье

Бизнесвумен Виктория Боня каждый год посещает Каннский кинофестиваль. Знаменитость старается выбирать эффектные наряды для красной ковровой дорожки.

Боня появилась на Каннском кинофестивале с дыркой в платье
© WomanHit.ru

В день церемонии открытия Виктория выбрала зеленое платье с перьями. В этом наряде звезда назвала себя «королевой джунглей».

WomanHit.ru

Однако не все пользователи Сети считают Боню королевой. Внимательные из них заметили, что на платье бизнесвумен есть дырка в области руки. Однако знаменитость это никак не смутило, и она продолжила наслаждаться атмосферой светского мероприятия.

В следующие дни кинофестиваля Виктория появлялась в красных платьях. Одно из них было с оборками, а другое подчеркивало стройную фигуру звезды.

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