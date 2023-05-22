Боня появилась на Каннском кинофестивале с дыркой в платье
Бизнесвумен Виктория Боня каждый год посещает Каннский кинофестиваль. Знаменитость старается выбирать эффектные наряды для красной ковровой дорожки.
В день церемонии открытия Виктория выбрала зеленое платье с перьями. В этом наряде звезда назвала себя «королевой джунглей».
WomanHit.ru
Однако не все пользователи Сети считают Боню королевой. Внимательные из них заметили, что на платье бизнесвумен есть дырка в области руки. Однако знаменитость это никак не смутило, и она продолжила наслаждаться атмосферой светского мероприятия.
В следующие дни кинофестиваля Виктория появлялась в красных платьях. Одно из них было с оборками, а другое подчеркивало стройную фигуру звезды.