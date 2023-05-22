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Арзамасова и Авербух рассказали о необычной семейной традиции

Илья Авербух с женой Елизаветой Арзамасовой рассказали, что сделали посадку деревьев своей семейной традицией. Они пообщались с журналистами на фестивале искусств «Черешневый лес».

Арзамасова и Авербух рассказали о необычной семейной традиции
© РИА "ФедералПресс"

«Да, дача как раз является тем местом, которое собирает теперь всю семью за таким приятным ритуалом – за посадкой деревьев. Кстати, там и черешневое дерево стоит», – поделилась Арзамасова.

Она добавила, что однажды на 9 Мая родные актрисы и хореографа высадили практически целый яблоневый сад.

Илья Авербух поделился, что у каждого члена семьи есть свое дерево.

Арзамасова и Авербух поженились в 2020 году. В 2021-м родился их сын Лев, передает «Пятый канал».

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