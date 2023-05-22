40-летняя дочь съезжает из квартиры Ларисы Долиной

«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, – вспоминает дочь певицы. – А сейчас, получается, наверстываем».

«Но мы все оттягиваем момент нашего переезда, - вздыхает она, - потому что вместе очень комфортно. Но дочь растет, ей нужна своя комната, которой в доме у моей мамы просто нет».

Кстати, у внучки Ларисы Долиной - Александры - уже появился молодой человек. Он на год старше, приезжает поддерживать внучку Ларисы Долиной на съемках. И строгая певица выбор внучки одобрила.

А вот сама Лина Долина замуж не собирается – у нее другие цели и интересы. Она не только работает программным директором в Музыкальной академии, но и готовит еду, прибивает гвозди и даже реставрирует мебель. С отцом дочери она поддерживает отношения, тот даже успешно готовит Сашеньку к математическим олимпиадам.