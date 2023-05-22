40-летняя дочь съезжает из квартиры Ларисы Долиной
Ангелине Долиной – единственной дочери певицы Ларисы Долиной – исполнилось 40 лет. Они – не разлей вода, живут и работают вместе. Подробности Лина сообщила женскому журналу kleo.ru.
«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, – вспоминает дочь певицы. – А сейчас, получается, наверстываем».
Три года назад Лина купила квартиру, там сделали хороший ремонт.
«Но мы все оттягиваем момент нашего переезда, - вздыхает она, - потому что вместе очень комфортно. Но дочь растет, ей нужна своя комната, которой в доме у моей мамы просто нет».
Кстати, у внучки Ларисы Долиной - Александры - уже появился молодой человек. Он на год старше, приезжает поддерживать внучку Ларисы Долиной на съемках. И строгая певица выбор внучки одобрила.
А вот сама Лина Долина замуж не собирается – у нее другие цели и интересы. Она не только работает программным директором в Музыкальной академии, но и готовит еду, прибивает гвозди и даже реставрирует мебель. С отцом дочери она поддерживает отношения, тот даже успешно готовит Сашеньку к математическим олимпиадам.
«Она любит учиться, ей это интересно, а я не делаю с ней домашние задания, не смотрю в электронный дневник, потому что полностью ей доверяю, - радуется Лина. – У нее в учебных четвертях только «4» и «5».