Айза призналась, что ее сын не планирует заниматься музыкой

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын Сэм не собирается больше записывать новые треки.

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Айза объяснила, что у сына совершенно другие интересы, поэтому он не планирует становиться певцом. Также, по словам блогерши, мальчика не привлекает публичность.

Сэм записал свой дебютный трек «SURF» в декабре 2020 года.

Сэм родился в браке блогерши с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. Артист посвящал жене песни и снимал в своих клипах. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Причиной расставания стали измены рэпера и его пагубные привычки. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым.