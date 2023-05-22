Бывшая жена рэпера Гуфа Айза призналась, что ее сын не планирует заниматься музыкой
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее сын Сэм не собирается больше записывать новые треки.
Айза объяснила, что у сына совершенно другие интересы, поэтому он не планирует становиться певцом. Также, по словам блогерши, мальчика не привлекает публичность.
Сэм записал свой дебютный трек «SURF» в декабре 2020 года.
Сэм родился в браке блогерши с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф. Артист посвящал жене песни и снимал в своих клипах. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Причиной расставания стали измены рэпера и его пагубные привычки. Айза рассказывала, что их союз был нездоровым.
Айза также воспитывает сына Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина. Пара поженилась в 2015 году. В 2020-м блогерша сообщила, что развелась с супругом. Бывшие возлюбленные долгое время публично конфликтовали. Они спорили из-за общего бизнеса — салона красоты, а также из-за несовпадений во взглядах на воспитание сына. Позже экс-супругам удалось примириться и наладить дружеские отношения.