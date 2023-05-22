Татьяна Васильева назвала Ксению Собчак безжалостной ведьмой
Телеведущая Ксения Собчак безжалостная и способна идти по головам. Такое мнение выразила актриса Татьяна Васильева в интервью программе «Эмпатия Манучи» на YouTube.
— Собчак вообще кто? Ведьма! В ней нет ничего человеческого. Она безжалостная, не любит никого — ни страну, ни людей. Зато любит себя и пользуется теми, кто ее боготворит. Теперь она точно не позовет меня на интервью — и слава Богу, — заявила актриса.
По словам Васильевой, журналистка приглашала ее на интервью для своего шоу, предлагая при этом хороший гонорар. Однако артистка отказалась в силу личной неприязни к Собчак.