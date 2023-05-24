Бьянка заявила, что считает Бузову "позитивной шоувумен"

Певица Бьянка в беседе с Аленой Жигаловой для шоу "Алена, блин!" раскрыла свое отношение к Ольге Бузовой.

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Бьянка отметила, что уважительно относится к коллеге, однако не может назвать ее музыкантом в полной мере.

"Оля - хохотушка, с юмором. Она не автор-исполнитель, она шоувумен", - считает артистка.

По словам Бьянки, за Бузовой "очень интересно наблюдать".

"Она действительно очень позитивная. Я другой человек, я музыкант", - заявила она.

Певица утверждает, что ни разу полностью не смотрела шоу Бузовой. Однако считает коллегу "деятельной девчонкой".

Бьянка призналась, что пока не сотрудничала с такими людьми, которые смогли бы поставить шоу по ее предпочтениям.