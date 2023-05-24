Бьянка заявила, что считает Бузову "позитивной шоувумен"

Певица Бьянка в беседе с Аленой Жигаловой для шоу "Алена, блин!" раскрыла свое отношение к Ольге Бузовой.
Бьянка отметила, что уважительно относится к коллеге, однако не может назвать ее музыкантом в полной мере.
"Оля - хохотушка, с юмором. Она не автор-исполнитель, она шоувумен", - считает артистка.
По словам Бьянки, за Бузовой "очень интересно наблюдать".
"Она действительно очень позитивная. Я другой человек, я музыкант", - заявила она.
Певица утверждает, что ни разу полностью не смотрела шоу Бузовой. Однако считает коллегу "деятельной девчонкой".
Бьянка призналась, что пока не сотрудничала с такими людьми, которые смогли бы поставить шоу по ее предпочтениям.
"Я не вижу таких людей, которые могли бы поставить мне такое шоу, которые могли бы синхронизировать звук со светом так, чтобы все танцоры до единого танцевали синхронно", - объяснила звезда.