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Блогер Настя Ивлеева купила мюли за сотню тысяч рублей

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала своим подписчикам в соцсетях новую пару обуви.

Настя Ивлеева купила мюли за сотню тысяч рублей
© РИА Новости

Сначала Настя Ивлеева показала черную кожаную коробку с ремнем и серебристой пряжкой, из которой достала открытые туфли на каблуках без задников - мюли люксового бренда Alaia из денима и на деревянной платформе.

Эту модель можно купить за 1290 долларов, что в переводе на рубли составит примерно 102 тысячи рублей. Как указано на сайте бренда, данная пара произведена в Италии.

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Ранее ведущая Анастасия Ивлеева раскрыла стоимость самой дорогой вещи в своем гардеробе.

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