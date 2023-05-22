Блогер Настя Ивлеева купила мюли за сотню тысяч рублей
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала своим подписчикам в соцсетях новую пару обуви.
Сначала Настя Ивлеева показала черную кожаную коробку с ремнем и серебристой пряжкой, из которой достала открытые туфли на каблуках без задников - мюли люксового бренда Alaia из денима и на деревянной платформе.
Эту модель можно купить за 1290 долларов, что в переводе на рубли составит примерно 102 тысячи рублей. Как указано на сайте бренда, данная пара произведена в Италии.