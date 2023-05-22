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Актриса Марийон Котийяр появилась на красной дорожке в жакете Chanel и без юбки

Французская актриса Марийон Котийяр вышла на красную дорожку премьеры фильма «Подстрекательница» в рамках 76-го Каннского кинофестиваля в удлиненном жакете модного дома Chanel, который выполнил роль мини-платья, поскольку не дополнялся юбкой или брюками. Об этом сообщает Daily Mail.

Котийяр появилась на красной дорожке в жакете Chanel и без юбки
© Газета.Ru

К твидовому жакету на запах, подхваченному поясом, актриса добавила босоножки Chanel на высокой платформе и бриллиантовое колье.

Незадолго до этого актриса появилась на презентации новой картины со своим участием — документальной драмы Little Girl Blue — в другом наряде Chanel. Это были вареные джинсовые шорты и короткий розовый кардиган с топом и белыми полусапожками на каблуке.

Французская актриса представляет модный дом Chanel на красных дорожках с 2020 года, когда она была объявлена новым амбассадором бренда. Тогда же она стала лицом аромата Chanel №5.

На премьере картины «Подстрекательница» в наряде Chanel появилась также Наоми Кэмпбелл.

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