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Настасья Самбурская показала пресс

Актриса Настасья Самбурская сняла и опубликовала фото в спортивном топе и коротких шортах. Она показала подписчикам рельеф мышц пресса на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Настасья Самбурская показала пресс
© Мослента

«Ты об этом пожиреешь», — пошутила знаменитость в сторис.

Самбурская позировала перед зеркалом в спортивном топе с леопардовым принтом, коротких шортах черного цвета и салатовых кроссовках. На фотографии видно, что на лице знаменитости нет косметики.

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