Настасья Самбурская показала пресс
Актриса Настасья Самбурская сняла и опубликовала фото в спортивном топе и коротких шортах. Она показала подписчикам рельеф мышц пресса на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Ты об этом пожиреешь», — пошутила знаменитость в сторис.
Самбурская позировала перед зеркалом в спортивном топе с леопардовым принтом, коротких шортах черного цвета и салатовых кроссовках. На фотографии видно, что на лице знаменитости нет косметики.