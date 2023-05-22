Настасья Самбурская показала пресс

Актриса Настасья Самбурская сняла и опубликовала фото в спортивном топе и коротких шортах. Она показала подписчикам рельеф мышц пресса на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).