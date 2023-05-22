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Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике

Британская певица Дуа Липа впервые показала публике возлюбленного, французского режиссера Ромена Гавраса. Пара появилась на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Об этом пишет Page Six.

Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике
© Lenta.ru

27-летняя исполнительница и 41-летний кинематографист прибыли на фестиваль в качества гостей премьеры фильма «Омар Ла Фрейз». Пара позировала перед фотографами. Отмечается, что они смеялись, держались за руки, режиссер обнимал певицу за талию.

Впервые Липа была замечена с Гаврасом в феврале, когда пара вместе покинула вечеринку в Лондоне. Позже их видели держащимися за руки на Неделе моды в Париже.

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