Дуа Липа впервые показала возлюбленного публике

Британская певица Дуа Липа впервые показала публике возлюбленного, французского режиссера Ромена Гавраса. Пара появилась на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля. Об этом пишет Page Six.

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27-летняя исполнительница и 41-летний кинематографист прибыли на фестиваль в качества гостей премьеры фильма «Омар Ла Фрейз». Пара позировала перед фотографами. Отмечается, что они смеялись, держались за руки, режиссер обнимал певицу за талию.