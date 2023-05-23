Миронова поддержала Галкина в скандале с Васильевой

Актриса Мария Миронова поддержала Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) после скандала с Татьяной Васильевой. Она высказалась в комментариях юмориста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Максим, эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах, и говорила такую ложь и пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет и не зная о ней ничего... Что удивляться?» — высказалась Миронова.

Екатерина Градова умерла в 2021 году. Первым супругом Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет, с 1971 по 1976 год, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.

Ранее Максим Галкин ответил на слова Татьяны Васильевой касаемо своих планов об эмиграции из России. Он опубликовал отрывок интервью артистки, в котором та рассказывает о съемках передачи, на следующий день после которой Галкин якобы уехал из России. Юморист отметил, что после съемок шоу провел еще несколько эфиров и только через неделю принял решение эмигрировать из России.