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Мария Миронова поддержала Максима Галкина в скандале с Васильевой

Актриса Мария Миронова поддержала Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) после скандала с Татьяной Васильевой. Она высказалась в комментариях юмориста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Миронова поддержала Галкина в скандале с Васильевой
© Газета.Ru

«Максим, эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах, и говорила такую ложь и пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет и не зная о ней ничего... Что удивляться?» — высказалась Миронова.

Екатерина Градова умерла в 2021 году. Первым супругом Градовой был актер Андрей Миронов. В браке они провели пять лет, с 1971 по 1976 год, у них родилась дочь Мария Миронова — сейчас народная артистка России.

Ранее Максим Галкин ответил на слова Татьяны Васильевой касаемо своих планов об эмиграции из России. Он опубликовал отрывок интервью артистки, в котором та рассказывает о съемках передачи, на следующий день после которой Галкин якобы уехал из России. Юморист отметил, что после съемок шоу провел еще несколько эфиров и только через неделю принял решение эмигрировать из России.

Юморист также опроверг слова Васильевой о том, что якобы давно планировал уехать из России. Свою точку зрения Галкин аргументировал тем, что если бы так было в действительности, то он бы не стал вкладывать большие деньги в недвижимость в России.

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