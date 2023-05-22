Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» впервые пробежался после аварии

Попавший под семитонную снегоуборочную машину и сломавший более 30 костей Джереми Реннер продемонстрировал в соцсетях успехи, которых добился во время своего восстановления. На пост 52-летнего голливудского актера в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание People.

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В опубликованной сторис исполнитель роли Соколиного Глаза в «Мстителях» показал, как впервые после аварии встал на беговую дорожку и пробежался. Звезда Голливуда отметил, что занимается на специальном тренажере, который снижает нагрузку на его суставы и кости.