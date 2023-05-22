Певица Валерия рассказала, что готовит самостоятельно только в отпуске или в выходные
Певица Валерия в разговоре с "Пятым каналом" заявила, что умеет готовить, но у нее не хватает на это времени.
"С готовкой у меня все нормально. Я готовлю нечасто, у меня просто на это времени нет. Я считаю более целесообразным заняться чем-то другим, чем просто что-то приготовить и это съесть. Нам уже надо другое — нам надо не есть! Готовлю на отдыхе, в отпуске, в выходные дни. В пандемию готовила замечательно — каждый день", — рассказала Валерия.
Она также рассказала журналистам рецепт одного из своих любимых блюд — долмы с творогом. Валерия призналась, что уже не помнит, где именно узнала про этот способ, однако с тех пор такая долма входит в список ее любимых блюд.
По словам звезды, для приготовления понадобится пачка творога, яйцо, виноградные листья и зелень. Ингредиенты надо смешать и аккуратно выложить в центр виноградного листа и завернуть конвертиком. После этого получившуюся долму нужно варить до тех пор, пока листья не потемнеют и не станут мягкими. Ранее Валерия сняла себя без фильтров и с минимальным макияжем.