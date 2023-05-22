Валерия рассказала, что готовит самостоятельно только в отпуске

"С готовкой у меня все нормально. Я готовлю нечасто, у меня просто на это времени нет. Я считаю более целесообразным заняться чем-то другим, чем просто что-то приготовить и это съесть. Нам уже надо другое — нам надо не есть! Готовлю на отдыхе, в отпуске, в выходные дни. В пандемию готовила замечательно — каждый день", — рассказала Валерия.