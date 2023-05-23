Кэмпбелл устроила вечеринку в Каннах в честь своего 53-летия

Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала свой 53-й день рождения вечеринкой с друзьями в Каннах. Об этом сообщает Daily Mail.

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Наоми Кэмпбелл в сотрудничестве с Hugo Boss устроила пышную вечеринку в честь своего 53-летия. Поздравить супермодель пришли многие знаменитости, среди которых актриса Эшли Симпсон и модель plus-size Эшли Грэм. Сама королева вечера выбрала для вечеринки золотое макси-платье с глубоким декольте, расшитое кристаллами и перьями по подолу.

В этот же день Кэмпбелл устроила праздничный обед для своих родных на частной суперяхте. На снимках, опубликованных Daily Mail, Наоми стоит на борту яхты и держит на руках свою 2-летнюю дочь, прикрывая ее лицо полотенцем.

Наоми Кэмпбелл объявила, что ждет своего первого ребенка, в мае 2021 года. Она не уточнила, родила ли ребенка самостоятельно или воспользовалась услугами суррогатной матери. Она также до сих пор не назвала имя дочери.