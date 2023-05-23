Кэмпбелл устроила вечеринку в Каннах в честь своего 53-летия

Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала свой 53-й день рождения вечеринкой с друзьями в Каннах. Об этом сообщает Daily Mail.
Наоми Кэмпбелл в сотрудничестве с Hugo Boss устроила пышную вечеринку в честь своего 53-летия. Поздравить супермодель пришли многие знаменитости, среди которых актриса Эшли Симпсон и модель plus-size Эшли Грэм. Сама королева вечера выбрала для вечеринки золотое макси-платье с глубоким декольте, расшитое кристаллами и перьями по подолу.
В этот же день Кэмпбелл устроила праздничный обед для своих родных на частной суперяхте. На снимках, опубликованных Daily Mail, Наоми стоит на борту яхты и держит на руках свою 2-летнюю дочь, прикрывая ее лицо полотенцем.
Наоми Кэмпбелл объявила, что ждет своего первого ребенка, в мае 2021 года. Она не уточнила, родила ли ребенка самостоятельно или воспользовалась услугами суррогатной матери. Она также до сих пор не назвала имя дочери.
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла на показ в пальто на голое тело.