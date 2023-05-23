Бородина пригрозила подписчице судом после публикации фейков о ее «диете»
Подписчица Ксении Бородиной распространила информацию о похудении телеведущей при помощи препарата «Оземпик». За подобные фейки знаменитость пригрозила подать в суд на поклонницу.
Бородина указала, что никаким образом не причастна к похудению при помощи инъекций «Оземпика». По ее словам, желающие могут колоть себе все, что угодно, однако ее вмешивать в это не надо.
«Я считаю, что распространение фейковой информации может довести вас до суда, деточка!» — написала телеведущая.
«Оземпик» является скандально известным препаратом, благодаря которому, по слухам, худеют голливудские знаменитости. В медицинской практике он используется при лечении сахарного диабета.