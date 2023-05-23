Бородина пригрозила подписчице судом после публикации фейков о ее «диете»

Подписчица Ксении Бородиной распространила информацию о похудении телеведущей при помощи препарата «Оземпик». За подобные фейки знаменитость пригрозила подать в суд на поклонницу.

Бородина указала, что никаким образом не причастна к похудению при помощи инъекций «Оземпика». По ее словам, желающие могут колоть себе все, что угодно, однако ее вмешивать в это не надо.