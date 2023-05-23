Шейк снялась в полупрозрачном платье без нижнего белья

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде без нижнего белья и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в полупрозрачном платье серого цвета, украшенном множеством сияющих стразов. При этом манекенщица дополнила свой образ черными массивными сандалиями и маленькой сумкой в тон наряду. Также на размещенных кадрах видно, что на манекенщице отсутствует бюстгальтер.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 118 тысяч лайков. «С каждым днем ты становишься все красивее и красивее», «Красотка!», «Одна из самых невероятных женщин, которых я когда-либо видел», «Ирина как всегда огонь!», «Все на этих фото прекрасно — и Ирина и платье», — высказывались они.