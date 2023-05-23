$79.94+0.0386.50+0.22

Ирина Шейк снялась в полупрозрачном платье без нижнего белья

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде без нижнего белья и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Шейк снялась в полупрозрачном платье без нижнего белья
© Lenta.ru

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в полупрозрачном платье серого цвета, украшенном множеством сияющих стразов. При этом манекенщица дополнила свой образ черными массивными сандалиями и маленькой сумкой в тон наряду. Также на размещенных кадрах видно, что на манекенщице отсутствует бюстгальтер.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 118 тысяч лайков. «С каждым днем ты становишься все красивее и красивее», «Красотка!», «Одна из самых невероятных женщин, которых я когда-либо видел», «Ирина как всегда огонь!», «Все на этих фото прекрасно — и Ирина и платье», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Так, знаменитость выбрала для мероприятия оголяющий тело наряд. Изделие состояло из облегающей юбки длины макси с молнией на низкой посадке и топа, бретели которого оформлены крест-накрест

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий