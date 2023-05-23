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Рита Дакота не собирается устраивать «классическую свадьбу» с будущим супругом

Месяцем ранее Рита Дакота объявила о радостной новости. Певица выходит замуж во второй раз, однако пышное торжество она организовывать не планирует.

Дакота не собирается устраивать «классическую свадьбу»
© Слово и Дело

Исполнительница и ее будущий супруг Федор Белогай решили отказаться от «классической свадьбы» с пользу скромного ужина семьей. По словам Дакоты, даже на роспись они поедут в спортивных костюмах и на самокатах.

«Вместо этого мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на пять человек для родителей», — рассказала она.

Решение отказаться от пышной свадьбы появилось не сразу, поэтому пара уже успела отложить деньги на торжество. По словам певицы, скопленные средства они направят в детский дом в Подмосковье.

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