Рита Дакота не собирается устраивать «классическую свадьбу» с будущим супругом
Месяцем ранее Рита Дакота объявила о радостной новости. Певица выходит замуж во второй раз, однако пышное торжество она организовывать не планирует.
Исполнительница и ее будущий супруг Федор Белогай решили отказаться от «классической свадьбы» с пользу скромного ужина семьей. По словам Дакоты, даже на роспись они поедут в спортивных костюмах и на самокатах.
«Вместо этого мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на пять человек для родителей», — рассказала она.
Решение отказаться от пышной свадьбы появилось не сразу, поэтому пара уже успела отложить деньги на торжество. По словам певицы, скопленные средства они направят в детский дом в Подмосковье.