$80.17+0.2386.55+0.05

Рита Дакота приехала на собственную свадьбу на самокате и в спортивном костюме

Дакота не собирается устраивать «классическую свадьбу»
© Слово и Дело

Российская певица и композитор Рита Дакота появилась на собственной свадьбе в спортивной одежде. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Так, 33-летняя исполнительница надела на регистрацию брака черный спортивный костюм фасона оверсайз с белыми полосками марки Adidas. Образ звезда дополнила массивными кроссовками, фатой и очками с желтыми линзами. Кроме того, она уложила заплетенные в дреды волосы в высокий объемный пучок и держала в руках букет розовых пионов.

Избранник певицы Федор Белогай также позировал в спортивном костюме, выбрав комплект зеленого цвета, черной рубашке, кроссовках и очках. Отмечается, что влюбленные приехали на роспись на самокатах.

Накануне Дакота раскрыла в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подробности свадьбы. Она заявила, что решила отказаться от пышной церемонии в пользу «скромного ужина на пять человек для родителей».

Ранее Рита Дакота показала нос после ринопластики и раскрыла свое отношение к пережитой операции на лице. Знаменитость опубликовала видео, показав старую и новую форму носа, которую она изменила посредством хирургического вмешательства год назад. По словам поп-исполнительницы, она осталась довольна результатом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий