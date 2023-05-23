57-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в бикини
57-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли опубликовала фото в бикини и впечатлила фанатов.
В своих соцсетях звезда поделилась откровенным снимком, на котором она позирует в белом бикини и пляжном халате нараспашку. Херли дополнила образ солнечными очками.
Соцсети
В комментариях подписчики звезды восхитились ее стройностью и красотой:
«Она вампир? Нестареющая красота»,
«Самая идеальная женщина»,
«Где-то нашла колодец молодости»,
«Вечная красота. Тебе можно только позавидовать».
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в купальнике.