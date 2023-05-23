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57-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в бикини

57-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли опубликовала фото в бикини и впечатлила фанатов.

57-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в бикини
© РИА Новости

В своих соцсетях звезда поделилась откровенным снимком, на котором она позирует в белом бикини и пляжном халате нараспашку. Херли дополнила образ солнечными очками.

Соцсети

57-летняя Элизабет Херли показала детальные фото невероятной фигуры

В комментариях подписчики звезды восхитились ее стройностью и красотой:

«Она вампир? Нестареющая красота»,

«Самая идеальная женщина»,

«Где-то нашла колодец молодости»,

«Вечная красота. Тебе можно только позавидовать».

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в купальнике.

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