42-летняя Жизель Бюндхен появилась на публике с сестрой
Супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен стала гостьей ежегодной церемонии Luz Alliance Gala в пользу Фонда Бразилии. О этом сообщает Page Six.
42-летняя модель появилась на красной дорожке церемонии в компании своей сестры-близнеца Патрисии Бюндхен. Жизель была одета в белое облегающее платье на одно плечо и зеленые туфли на каблуках, а ее сестра — в приталенный длинный сарафан с цветочным принтом.
«Это был мой первый гала-вечер Фонда, и я не смогла бы провести его без моей сестры Пати. Мы очень близки, ведь мы близнецы. Мы доверяем друг другу и всегда хотим друг для друга самого лучшего, а это бесценно», — рассказала Жизель Бюндхен журналистам.
Жизель и Патрисия Бюндхен родились на юге Бразилии в семье немецких эмигрантов. В 14 лет Патрисия, как и Жизель, пошла учиться в модельную школу, но работа на подиуме показалась ей скучной и она переквалифицировалась в модельного менеджера. После окончания учебы Патрисия на протяжении многих лет помогала Жизель завоевывать модельный бизнес.
Ранее сообщалось, что 42-летняя Жизель Бюндхен продемонстрировала стройные ноги в новом кампейне Jimmy Choo.