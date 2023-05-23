42-летняя Жизель Бюндхен появилась на публике с сестрой

«Это был мой первый гала-вечер Фонда, и я не смогла бы провести его без моей сестры Пати. Мы очень близки, ведь мы близнецы. Мы доверяем друг другу и всегда хотим друг для друга самого лучшего, а это бесценно», — рассказала Жизель Бюндхен журналистам.