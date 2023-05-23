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Джулия Фокс появилась на премьере в Каннах в «голом» платье

Актриса и модель Джулия Фокс посетила премьеру сериала «Кумир», которая прошла в рамках 67-го Каннского кинофестиваля. Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Фокс появилась на премьере в Каннах в «голом» платье
© Газета.Ru

33-летняя Джулия Фокс позировала фотографам в многослойном прозрачном платье, полностью сделанном из полиэтилена. Под платье бывшая возлюбленная Канье Уэста надела корсет из кристаллов и прозрачные белые перчатки. Актриса дополнила образ необычным макияжем: выбелила лицо и накрасила губы глянцевой темно-синей помадой.

Днем ранее Джулия Фокс посетила вечеринку по случаю 25-летия благотворительной организации для художников Art of Elysium в Каннах, выбрав для мероприятия совершенно прозрачный корсет. Топ в виде застывшей струи прозрачного геля, созданный дизайнером Кэмероном Хэнкоком, прикрыл грудь и часть живота 33-летней модели, однако поскольку он оказался прозрачным, создавалось впечатление, будто Джулия Фокс вышла на публику топлес.

Ранее сообщалось, что модель Джулия Фокс появилась на публике в наряде из презервативов.

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