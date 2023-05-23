Нюша показала подросшего сына от Сивова

Саффрон появился на свет в 2021 году.

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Певица Нюша впервые за долгое время показала подросшего сына. Кадрами Саффрона артистка поделилась в личном аккаунте в Сети.

На выложенных фотографиях наследник запечатлен рядом с букетом белых роз. «Саффроша очарован букетами, просто не отходит от них. Главный ценитель» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала снимки Нюша.

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