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Нюша показала подросшего сына от Игоря Сивова

Саффрон появился на свет в 2021 году.

Нюша показала подросшего сына от Сивова
© WomanHit.ru

Певица Нюша впервые за долгое время показала подросшего сына. Кадрами Саффрона артистка поделилась в личном аккаунте в Сети.

На выложенных фотографиях наследник запечатлен рядом с букетом белых роз. «Саффроша очарован букетами, просто не отходит от них. Главный ценитель» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала снимки Нюша.

WomanHit.ru

Напомним, в 2017 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Спустя год у супругов родилась дочь Серафима-Симба. В 2021 году у знаменитостей появился на свет сын Саффрон.

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