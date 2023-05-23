Нюша показала подросшего сына от Сивова

Нюша показала подросшего сына от Игоря Сивова
Саффрон появился на свет в 2021 году.
Певица Нюша впервые за долгое время показала подросшего сына. Кадрами Саффрона артистка поделилась в личном аккаунте в Сети.
На выложенных фотографиях наследник запечатлен рядом с букетом белых роз. «Саффроша очарован букетами, просто не отходит от них. Главный ценитель» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала снимки Нюша.
WomanHit.ru
Напомним, в 2017 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Спустя год у супругов родилась дочь Серафима-Симба. В 2021 году у знаменитостей появился на свет сын Саффрон.