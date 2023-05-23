Орлова отдыхает на Мальдивах вместе с мужем

Звезда призналась, что хочет стать мамой в третий раз.

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Телеведущая и экс-певица Ольга Орлова в 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Однако их брак распался спустя три года.

В 2021 году звезда во второй раз вышла замуж за Валерия Маслова. А в начале этого года Ольга подарила супругу дочь Анну.

Сейчас Орлова решила отдохнуть от материнства и отправилась на Мальдивы в компании своего мужа. Свою малышку знаменитости оставили в Москве вместе с няней.