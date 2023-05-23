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Орлова отдыхает на Мальдивах вместе с мужем

Звезда призналась, что хочет стать мамой в третий раз.

Орлова отдыхает на Мальдивах вместе с мужем
© WomanHit.ru

Телеведущая и экс-певица Ольга Орлова в 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Однако их брак распался спустя три года.

В 2021 году звезда во второй раз вышла замуж за Валерия Маслова. А в начале этого года Ольга подарила супругу дочь Анну.

Сейчас Орлова решила отдохнуть от материнства и отправилась на Мальдивы в компании своего мужа. Свою малышку знаменитости оставили в Москве вместе с няней.

Некоторые подписчики ведущей поинтересовались у нее, не за третьим ли ребенком они с супругом улетели на острова. «С высокой степенью вероятности» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила Орлова, добавив смеющиеся смайлики.

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