Орлова отдыхает на Мальдивах вместе с мужем
Звезда призналась, что хочет стать мамой в третий раз.
Телеведущая и экс-певица Ольга Орлова в 2001 году родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Однако их брак распался спустя три года.
В 2021 году звезда во второй раз вышла замуж за Валерия Маслова. А в начале этого года Ольга подарила супругу дочь Анну.
Сейчас Орлова решила отдохнуть от материнства и отправилась на Мальдивы в компании своего мужа. Свою малышку знаменитости оставили в Москве вместе с няней.
Некоторые подписчики ведущей поинтересовались у нее, не за третьим ли ребенком они с супругом улетели на острова. «С высокой степенью вероятности» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила Орлова, добавив смеющиеся смайлики.