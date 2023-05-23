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Стало известно о предстоящей свадьбе самого сексуального мужчины в мире

Признанный самым сексуальным мужчиной планеты американский актер и звезда франшизы «Мстители» Крис Эванс женится на португальской актрисе Альбе Баптисте. Об этом сообщает RadarOnline.

Стало известно о предстоящей свадьбе самого сексуального мужчины в мире
© Lenta.ru

Торжественная церемония состоится летом в штате Массачусетс (США), где родился артист и проживает вместе с девушкой с прошлого года. По данным инсайдера, на свадьбе будут присутствовать только родные и близкие друзья пары. «Он не может дождаться, когда сделает Альбу своей женой», — поделился источник, приближенный к 41-летнему артисту и его 25-летней возлюбленной.

В ноябре прошлого года стало известно о романе Эванса с Баптистой. На тот момент звезда Marvel уже больше года встречался с актрисой, однако предпочитал не раскрывать этого.

Ранее американская певица Рита Ора раскрыла подробности тайной свадьбы с новозеландским режиссером Тайкой Вайтити.

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