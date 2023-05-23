Стало известно о предстоящей свадьбе самого сексуального мужчины в мире

Торжественная церемония состоится летом в штате Массачусетс (США), где родился артист и проживает вместе с девушкой с прошлого года. По данным инсайдера, на свадьбе будут присутствовать только родные и близкие друзья пары. «Он не может дождаться, когда сделает Альбу своей женой», — поделился источник, приближенный к 41-летнему артисту и его 25-летней возлюбленной.