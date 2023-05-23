Ивлев назвал ревность "уделом слабых"

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев опроверг слухи о ревности к жене Валерии Куденковой.

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Ивлев признался, что считает ревность «уделом слабыми». Ведущий также рассказал, что он любит в супруге. Шеф-повару очень нравится, что жена его не учит готовить. Он добавил, что любит проводить время с супругой там, где есть еда.

Ивлев также рассказал, тяжело ли ему воспитывать годовалую дочерь Нику. Шеф-повар заявил, что очень просто справляется с уходом за ребенком. По словам ведущего, у него уже был опыт в воспитании детей. У Ивлева есть дочь Мария и сын Матвей от прошлого брака.

Куденкова и Ивлев поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.