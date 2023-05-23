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Плюс-сайз-модель Эшли Грэм назвала плюсы сна с заклеенным ртом

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм рассказала о необычном способе улучшить сон. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Эшли Грэм назвала плюсы сна с заклеенным ртом
© Lenta.ru

На размещенном кадре манекенщица позировала, лежа на подушке с закрытыми глазами и берушами. Она показала лицо крупным планом, где было видно заклеенные посередине двумя тонкими полосками скотча губы. При этом знаменитость отметила положительное влияние данного ночного ритуала на свое состояние.

«Я начала заклеивать рот перед сном, и я никогда не спала так хорошо», — назвала плюсы указанного метода знаменитость, добавив, что также стала лучше чувствовать себя по утрам.

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