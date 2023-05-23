Сегодня артистка Лариса Долина состоит в прекрасных отношениях со своей дочерью Ангелиной. Женщины близко дружат, но так было не всегда.

В их жизни был период, когда они практически не общались. В тот момент Ангелина была в подростковом возрасте.

«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, и всегда ее боялась. А сейчас, получается, наверстываем», — вспомнила она в разговоре с прессой в свой день рождения.

По словам молодой и успешной женщины, иметь знаменитую родительницу не так уж и просто для ребёнка. Когда твою маму знает вся страна, приходится соответствовать её имени, вести себя определённым образом, оправдывать ожидания в плане раскрытия творческих или других способностей и понимать, что публика следит за каждым твоим шагом.

Осознание всей этой ответственности и всей серьезности положения Ларисы Долиной пришло к девушке только тогда, когда она начала жить с матерью.

В день своего рождения она призналась, что с утра они немного плакали вместе с певицей, потому что вспомнили её тяжелые роды и момента появления Ангелины на свет.