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Телеведущая Ксения Бородина рассказала о пережитых домогательствах в детстве

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что в детстве она стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины. Подробностями звезда поделилась в своем Telegram-канале.

Тему домогательств телеведущая подняла после новости об изнасиловании пятиклассницы тренером олимпийского резерва в Уфе. Бородина рассказала, как сама в детстве стала жертвой домогательств со стороны другого тренера.

По словам звезды, она перестала заниматься спортом, как только осознала, что мужчина вел себя некорректно по отношению к ней.

Ксения Бородина назвала признаки "женщины-терпилы"

В своем блоге Бородина призвала родителей следить за состоянием своих детей и прислушиваться у ним:

"Наблюдайте за их настроением и за тем, с какими эмоциями они возвращаются после школы, секций, классов и тд. Потому что бывает так, что ребенку сложно об этом рассказать, но поведение его меняется".

Ранее Ксения Бородина рассказала о своем бойфренде.

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