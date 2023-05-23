Телеведущая Ксения Бородина рассказала о пережитых домогательствах в детстве
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что в детстве она стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины. Подробностями звезда поделилась в своем Telegram-канале.
Тему домогательств телеведущая подняла после новости об изнасиловании пятиклассницы тренером олимпийского резерва в Уфе. Бородина рассказала, как сама в детстве стала жертвой домогательств со стороны другого тренера.
По словам звезды, она перестала заниматься спортом, как только осознала, что мужчина вел себя некорректно по отношению к ней.
В своем блоге Бородина призвала родителей следить за состоянием своих детей и прислушиваться у ним:
"Наблюдайте за их настроением и за тем, с какими эмоциями они возвращаются после школы, секций, классов и тд. Потому что бывает так, что ребенку сложно об этом рассказать, но поведение его меняется".