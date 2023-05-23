Борисова рассказала о госпитализации дочери после укусов собаки

Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, лежит в стационаре после укусов собаки. Об этом артистка сообщила в личном блоге в социальных сетях.

Борисова сообщила 22 мая, что на Полину и питомца по кличке Мишель напала неизвестная собака. Девушку искусали, она попала в больницу.