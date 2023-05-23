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Телеведущая Дана Борисова рассказала о госпитализации дочери после укусов собаки

Полина, дочь телеведущей Даны Борисовой, лежит в стационаре после укусов собаки. Об этом артистка сообщила в личном блоге в социальных сетях.

Борисова рассказала о госпитализации дочери после укусов собаки
© РИА Новости

Борисова сообщила 22 мая, что на Полину и питомца по кличке Мишель напала неизвестная собака. Девушку искусали, она попала в больницу.

Полина — дочь Даны Борисовой и бизнесмена Максима Аксенова. Они развелись в 2007 году, однако с 2009 года идет судебный процесс, связанный с выплатой алиментов.

Телеведущая Дана Борисова сфотографировалась в платье на пилоне

Ранее Дана Борисова сообщила, что у нее обострилось психическое заболевание.

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