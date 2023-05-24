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Ким Кардашьян рассказала о трудностях воспитания детей в одиночку

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о трудностях воспитания четверых детей в одиночку. На подобные откровения она решилась в выпуске подкаста «Намеренно с Джеем Шетти».

Кардашьян рассказала о трудностях воспитания детей в одиночку
© Lenta.ru

42-летняя знаменитость призналась, что ей трудно быть многодетной матерью-одиночкой, так как воспитание детей для нее стало одной из «самых сложных и вместе с тем полезных вещей в жизни». Кардашьян, без помощи бывшего мужа Канье Уэста заботящаяся о двух сыновьях и двух дочерях, переживает из-за постоянного беспорядка в доме.

По ее словам, хотя этот вечный хаос можно назвать приятным, периодически она плачет перед сном, потому что не понимает, как с ним справиться. При этом Кардашьян подчеркнула, что материнство — «самая высокооплачиваемая работа в мире».

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