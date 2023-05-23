Известный шеф-повар, ведущий шоу "На ножах" на канале "Пятница!" Константин Ивлев рассказал, ревнует ли он свою молодую супругу Валерию Куденкову. Подробностями он поделился в социальных сетях.

Ивлев признался, что не испытывает ревность к своей жене Валерии. Он уверен, что это чувство – удел слабых людей.

"Что такое ревность? Ревность — это, чисто мое мнение, удел слабых. Поэтому нет, конечно, [не ревную]", — поделился шеф-повар.

Напомним, что разница Куденкова младше Ивлева на 19 лет. Пара поженилась в феврале 2021 года. Для телеведущего этот брак стал вторым.