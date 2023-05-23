Екатерина Климова продемонстрировала феноменальную растяжку
Екатерина Климова многодетная мама. Однако актриса пребывает в отличной форме. Климова активно занимается спортом и придерживается правильного питания. Женщина может похвастаться упругим прессом и тонкой талией. Даже во время отдыха знаменитость не дает себе поблажек и не пропускает тренировок.
Интересно, что даже во время беременностей знаменитость старалась активничать. Климова занималась аквааэробикой. Кстати, Екатерина даже стала лицом одного из фитнес-клубов.
«Конечно же, если бы не аквааэробика, то все мои беременности прошли бы не так легко. С самого рождения мои дети учились здесь плавать, старшая дочь Лиза начинала играть в большой теннис. Матвей занимался боксом. Здесь я познакомилась с моим любимом пилатесом», – написала артистка в социальной сети.
В своем микроблоге Екатерина Климова продемонстрировала свои занятия пилатесом вместе с тренером. Поклонникам она показала ошеломительную растяжку.
Актриса предстала в черном спортивном костюме: майке и леггинсах.
«Идеальная», «Какой же это труд, но красиво», «Самая гибкая девушка, которую я видел», «Тот случай, когда годы лишь украшают», «Девчонка!», – пишут фолловеры.
Екатерина считает, что именно дети являются ее источником молодости и красоты.
«Имея четверых детей, быть и идеальной матерью, и востребованной актрисой, и хорошей женой – невозможно. Но есть и свои плюсы. Рядом с детьми я становлюсь моложе: когда погружаюсь в их проблемы, начинаю смотреть на мир их глазами. Может быть, в этом и есть секрет молодости и красоты?», – признается звезда.
Также Екатерина не может пожаловаться на лишний вес. Актриса признается, что не относится к тем женщинам, которые мечтают похудеть. Она правильно питаемся, ведет здоровый образ жизни.