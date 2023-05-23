Екатерина Климова продемонстрировала феноменальную растяжку

«Имея четверых детей, быть и идеальной матерью, и востребованной актрисой, и хорошей женой – невозможно. Но есть и свои плюсы. Рядом с детьми я становлюсь моложе: когда погружаюсь в их проблемы, начинаю смотреть на мир их глазами. Может быть, в этом и есть секрет молодости и красоты?», – признается звезда.