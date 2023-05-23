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Гоар Аветисян поделилась подробностями личной жизни

Блогер и визажистГоар Аветисян поделилась в соцсетях подробностями личной жизни. Аветисян сообщила, что у нее появился новый возлюбленный.

Гоар Аветисян поделилась подробностями личной жизни
© Газета.Ru

Блогеррассказала, что встречается с ним уже семь месяцев. Однако она не торопится рассказывать, кто ее мужчина.

Девушка опубликовала фото с партнером, скрыв его лицо за смайликом. На снимке визажистка держится за руку с накачанным мужчиной.

В 2022 году Аветисян развелась с мужем Сергеем Григоряном. Они были в браке два года и воспитывали общего сына Гаспара.

Визажистка объясняла, что причиной расставания стало отсутствие поддержки у мужа в трудную минуту. В декабре 2021 года у звезды появились осложнения после пластической операции - у нее обнаружили заражение крови. Она объяснила, что в этот период жила без любви и заботы от мужа. Аветисян продолжает поддерживать связь с экс-супругом ради общего ребенка.

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