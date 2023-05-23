Бородина заявила, что не является фанаткой песен Ольги Бузовой

Телеведущая Ксения Бородина не стала комментировать творчество бывшей коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

© соцсети

Бородина заявила, что не будет обсуждать творчество Бузовой. Она уточнила, что не является фанаткой ее творчества. Также ведущая отказалась комментировать личную жизнь артистки.

«Она (Бузова) является моей бывшей коллегой. Комментировать ее личную жизнь немножко некрасиво с моей стороны», — объяснила Бородина.

В феврале 2022 года между Бородиной и Бузовой разгорелся скандал. Бузова заявила, что бывшая коллега никогда не говорила свои претензии в лицо и высказывала весь негатив за спиной певицы. По словам артистки, «точкой невозврата» стало то, что после ее ухода в шоу пригласили ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна на роль ведущего. Бузову расстроило, что Бородина ничего не сделала, чтобы воспрепятствовать этому.