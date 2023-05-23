Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не является фанаткой песен Ольги Бузовой
Телеведущая Ксения Бородина не стала комментировать творчество бывшей коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Бородина заявила, что не будет обсуждать творчество Бузовой. Она уточнила, что не является фанаткой ее творчества. Также ведущая отказалась комментировать личную жизнь артистки.
«Она (Бузова) является моей бывшей коллегой. Комментировать ее личную жизнь немножко некрасиво с моей стороны», — объяснила Бородина.
В феврале 2022 года между Бородиной и Бузовой разгорелся скандал. Бузова заявила, что бывшая коллега никогда не говорила свои претензии в лицо и высказывала весь негатив за спиной певицы. По словам артистки, «точкой невозврата» стало то, что после ее ухода в шоу пригласили ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна на роль ведущего. Бузову расстроило, что Бородина ничего не сделала, чтобы воспрепятствовать этому.
В ответ Бородина опровергла слова экс-коллеги. Она возмутилась тому, что Бузова «строит из себя жертву», хотя сама была не до конца честна. Бородина заявила, что никогда не была подругой Бузовой, так как не желала ей «петь дифирамбы». Ведущая отметила, что не отвечала за назначение Манукяна на роль ведущего.