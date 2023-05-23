Серябкина пришла на премию RU.TV в наряде от покойного Юдашкина

«Это (платье) очень дорогое, это не мое. Мне кажется, сейчас все наряды Юдашкина, которые находятся в Доме (Доме моды Юдашкина - прим.ред.), именно от-кутюр, это то, что уже для нас останется в качестве музейных экспонатов и уже будет нельзя это приобрести», — рассуждает певица.