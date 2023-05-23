Серябкина пришла на премию RU.TV в наряде от покойного Юдашкина

Ольга Серябкина пришла на премию RU.TV в наряде от покойного Валентина Юдашкина
Российская певица Ольга Серябкина появилась на красной ковровой дорожке премии RU.TV в образе от модельера Валентина Юдашкина.
Как считает сама певица, ее наряд - это шедевр знаменитого кутюрье. В комментарии для «Слово и Дело» она обратила внимание на то, что после трагической смерти Юдашкина, на его наряды еще больше обратили внимания.
«Это (платье) очень дорогое, это не мое. Мне кажется, сейчас все наряды Юдашкина, которые находятся в Доме (Доме моды Юдашкина - прим.ред.), именно от-кутюр, это то, что уже для нас останется в качестве музейных экспонатов и уже будет нельзя это приобрести», — рассуждает певица.
Главной темой нарядов на ковровой дорожке RU.TV стал «РУССКИЙ АРТ».