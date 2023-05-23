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Ольга Бузова поздравила своего "идеального" бывшего возлюбленного с днем рождения

Певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова с днем рождения.

Бузова поздравила своего "идеального" бывшего возлюбленного
© Газета.Ru

Бузова назвала Майорова своим идеальным бывшим партнером. «Я знаю, что лучше меня ты никогда не найдешь. Желаю тебе терпения и себя», — заявила артистка.

Бузова и Майоров начали встречаться в 2009 году. Они пытались скрывать свой роман, но позже рассказали о своей любовной связи. Позже пара рассталась. Артистка не рассказывала, что стало причиной разрыва. Бизнесмен и звезда сохранили дружеские отношения. Артистка не раз тепло отзывалась об экс-возлюбленном и приглашала его на съемки шоу «Замуж за Бузову».

Ранее Бузова рассказала, что в последний раз занималась сексом в 2021 году. Певица не понимает, почему в личной жизни ее преследуют неудачи. По словам Бузовой, она старается не зацикливаться на этом и посвящает свободное время общению с близкими.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

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