Бузова поздравила своего "идеального" бывшего возлюбленного

Певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова с днем рождения.

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Бузова назвала Майорова своим идеальным бывшим партнером. «Я знаю, что лучше меня ты никогда не найдешь. Желаю тебе терпения и себя», — заявила артистка.

Бузова и Майоров начали встречаться в 2009 году. Они пытались скрывать свой роман, но позже рассказали о своей любовной связи. Позже пара рассталась. Артистка не рассказывала, что стало причиной разрыва. Бизнесмен и звезда сохранили дружеские отношения. Артистка не раз тепло отзывалась об экс-возлюбленном и приглашала его на съемки шоу «Замуж за Бузову».

Ранее Бузова рассказала, что в последний раз занималась сексом в 2021 году. Певица не понимает, почему в личной жизни ее преследуют неудачи. По словам Бузовой, она старается не зацикливаться на этом и посвящает свободное время общению с близкими.