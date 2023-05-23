Галич лаконично ответила на вопрос о примирении с Чеботиной

Ида Галич 23 мая приехала на церемонию вручения XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV в столичном «Крокус Холле». В ходе мероприятия блогер рассказала журналистам издания «ПолитЭксперт», собирается ли она мириться с Люсей Чеботиной.

Конфликт между блогером и артисткой вспыхнул после отказа Чеботиной от участия в съемках шоу «1-11». Галич заявила, что считает поведение певицы «свинством». Чеботина в ответ сообщила, что у нее не было никаких договоренностей о съемках в шоу блогера.