Кунаки появилась на публике после новостей о расставании с Касселем

Актриса Тина Кунаки появилась на публике после новостей о расставании с Венсаном Касселем
Модель Тина Кунаки вышла на публику во время премьеры фильма Уэса Андерсона «Город астероидов». Об этом сообщает Daily Mail.
Тина Кунаки появилась на публике после новостей о расставании с Венсаном Касселем. Модель позировала одна на красной ковровой дорожке. Для выхода в свет она выбрала белое платье с принтом и воротом. Ей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красными губами.
В апреле Daily Mail сообщил о возможном расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки. Издание обратило внимание на то, что актер удалил со своей страницы все фотографии с моделью, в течение полутора месяцев не лайкал ее посты и не стал публично поздравлять ее с днем рождения. «Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито», — процитировали журналисты слова инсайдера.
Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а в апреле 2019-го у них родилась дочь, которую они назвали Амазони. У актера также есть две дочери от первой супруги Моники Беллуччи — 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кассель и Беллуччи были женаты около 14 лет, с 1999 по 2013 год.