Кунаки появилась на публике после новостей о расставании с Касселем

Модель Тина Кунаки вышла на публику во время премьеры фильма Уэса Андерсона «Город астероидов». Об этом сообщает Daily Mail.

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Тина Кунаки появилась на публике после новостей о расставании с Венсаном Касселем. Модель позировала одна на красной ковровой дорожке. Для выхода в свет она выбрала белое платье с принтом и воротом. Ей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с красными губами.

В апреле Daily Mail сообщил о возможном расставании Венсана Касселя и Тины Кунаки. Издание обратило внимание на то, что актер удалил со своей страницы все фотографии с моделью, в течение полутора месяцев не лайкал ее посты и не стал публично поздравлять ее с днем рождения. «Они расстались несколько недель назад. Сердце Тины разбито», — процитировали журналисты слова инсайдера.