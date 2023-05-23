Стали известны подробности жизни Байнс после психбольницы

Американская актриса Аманда Байнс, известная по фильмам "Она — мужчина" и "Чего хочет девушка", была выписана из психиатрической клиники в апреле. Портал TMZ раскрыл подробности жизни знаменитости после пройденного лечения.

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Известно, что сейчас актриса продолжает лечение амбулаторно. На данный момент она планирует разобраться с медицинскими вопросами и определиться с тем, куда идти дальше по жизни.

Источник портала также рассказал, что Байнс живет в том же доме, где жила до госпитализации, и в ее жизни практически не осталось близких людей. Она также потеряла интерес к увлечениям, которые у нее были до попадания в клинику.