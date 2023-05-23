Певица Бьянка заявила, что планирует похудеть на 20 кг к лету
Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, сообщила в беседе с «Пятым каналом», что проходит «очень серьезный» курс похудения.
Бьянка объяснила, что готовится к лету. Чтобы сбросить лишний вес, артистка пьет витамины и БАДы, а также проходит детокс-капельницы. Она отметила, что сидит на жесткой диете и занимается спортом. Исполнительница очень любит делать кардио-упражнения и кататься на велотренажере. «Естественно, больше зелени. Отварная куриная грудка и на этом мое счастье заканчивается. И никакого алкоголя», — поделилась звезда. Музыкантка также не ест мясо, а также жирные и жаренные продукты.
Более того, певица планирует 24 мая уехать в специальный лагерь для похудения. Бьянка отметила, что ей необходимо сбросить 20 кг.
«Там все такие же, как и я. Все хотят похудеть. И на это заточены. Почти 9 дней мы будем соблюдать очень жесткую дисциплину», — рассказала звезда.