Певица Бьянка заявила, что планирует похудеть на 20 кг к лету

Бьянка объяснила, что готовится к лету. Чтобы сбросить лишний вес, артистка пьет витамины и БАДы, а также проходит детокс-капельницы. Она отметила, что сидит на жесткой диете и занимается спортом. Исполнительница очень любит делать кардио-упражнения и кататься на велотренажере. «Естественно, больше зелени. Отварная куриная грудка и на этом мое счастье заканчивается. И никакого алкоголя», — поделилась звезда. Музыкантка также не ест мясо, а также жирные и жаренные продукты.