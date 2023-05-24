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Белла Торн снялась обнаженной в полотенце

Американская актриса Белла Торн снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Белла Торн снялась обнаженной в полотенце
© Кадр из фильма "Смешанные"

25-летняя знаменитость поделилась с подписчиками снимком в сторис (на момент написания новости он был удален), на котором она позирует обнаженной в ванной комнате.

На размещенном кадре видно, что на звезде киноленты «Опасная игра» отсутствует нижнее белье, а интимные части тела прикрыты полотенцем.

Lenta.ru

При этом девушка дополнила свой образ серебряными украшениями. Также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы убраны под еще одно полотенце.

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