Белла Торн снялась обнаженной в полотенце

Американская актриса Белла Торн снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

© Кадр из фильма "Смешанные"

25-летняя знаменитость поделилась с подписчиками снимком в сторис (на момент написания новости он был удален), на котором она позирует обнаженной в ванной комнате.

На размещенном кадре видно, что на звезде киноленты «Опасная игра» отсутствует нижнее белье, а интимные части тела прикрыты полотенцем.

Lenta.ru