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Виктория Боня ответила завистникам по поводу Канн

Телеведущая Виктория Боня ответила тем, кто распускает про нее слухи относительно Канн. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Виктория Боня ответила завистникам по поводу Канн
© globallookpress.com

Ранее блогера и другие знаменитости обсуждали выходы Виктории Сони на красной ковровой дорожке в Каннах. Многие оказались уверены в том, что телеведущая щедро платит за возможность попасть на премьеры фильмов и позировать на красной дорожке.

Самые яркие образы звезд на Каннском кинофестивале 2023

Однако Боня ответила, что ни разу не покупала для себя билет на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что организаторы ее всегда сами приглашают. Боня добавила, что на все выходы надевала спонсорские украшения от брендов, которые предоставляют аксессуары только звездам.

"Надо мной уже 11 лет смеются", — прокомментировала Боня заявление завистников.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня рассказала о серьезном диагнозе экс-супруга.

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