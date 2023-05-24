Муж актрисы Юлии Меньшовой раскрыл ее увлечение

«Моя жена и дочь, студентка театрального института, сильно увлечены танцами. Смотрят все танцевальные шоу по телевидению, следят за соревнованиями танцоров. Дочь Таисия сама занимается танцами. Вот они ходят на балет!» — сказал артист.