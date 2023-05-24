Муж актрисы Юлии Меньшовой раскрыл ее увлечение
О сильном увлечении танцами актрисы, телеведущей, блогера и педагога Юлии Меньшовой рассказал в беседе с «Мослентой» ее муж актер Игорь Гордин.
«Моя жена и дочь, студентка театрального института, сильно увлечены танцами. Смотрят все танцевальные шоу по телевидению, следят за соревнованиями танцоров. Дочь Таисия сама занимается танцами. Вот они ходят на балет!» — сказал артист.
Сам Гордин, по его словам, в плане балета профан. Он посещал некоторые постановки, но знатоком или любителем себя не считает.