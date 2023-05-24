Джарахов рассказал, как чуть не потерял зрение

Блогер и певец Эльдар Джарахов рассказал о том, как раньше жил с сахарным диабетом. Об этом он сообщил в шоу «Психореалити со звездой» с психологом Линой Диановой на платформе "ВКонтакте".

В рамках шоу Джарахов отвечал на вопросы о своем состоянии. Он рассказал о периоде, когда он не мог справиться с зависимостями. Это сильно ухудшило его здоровье, так как звезда страдает сахарным диабетом.

По словам блогера, он страдал серьезной алкогольной зависимостью. Это серьезно сказалось на его здоровье. Из-за сахарного диабета у него начались проблемы со зрением и с почками, но он продолжал употреблять спиртное.

Это сопровождалось психологическими проблемами. Он злился на себя, так как не мог побороть зависимость, поэтому его жизнь превратилась в среду взлетов и падений.

По словам Джарахова, сейчас у него идет этап "взлета", но он не уверен к тому, что не вернется к прошлой жизни и зависимости.

"Сейчас я наслаждаюсь трезвой жизнью. Оглядываюсь назад, думаю, какой кошмар", — заключил он.