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Эльдар Джарахов рассказал, как жил с сахарным диабетом

Блогер и певец Эльдар Джарахов рассказал о том, как раньше жил с сахарным диабетом. Об этом он сообщил в шоу «Психореалити со звездой» с психологом Линой Диановой на платформе "ВКонтакте".

Джарахов рассказал, как чуть не потерял зрение
© РИА Новости

В рамках шоу Джарахов отвечал на вопросы о своем состоянии. Он рассказал о периоде, когда он не мог справиться с зависимостями. Это сильно ухудшило его здоровье, так как звезда страдает сахарным диабетом.

По словам блогера, он страдал серьезной алкогольной зависимостью. Это серьезно сказалось на его здоровье. Из-за сахарного диабета у него начались проблемы со зрением и с почками, но он продолжал употреблять спиртное.

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Это сопровождалось психологическими проблемами. Он злился на себя, так как не мог побороть зависимость, поэтому его жизнь превратилась в среду взлетов и падений.

По словам Джарахова, сейчас у него идет этап "взлета", но он не уверен к тому, что не вернется к прошлой жизни и зависимости.

"Сейчас я наслаждаюсь трезвой жизнью. Оглядываюсь назад, думаю, какой кошмар", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Джарахов прокомментировал слухи о романе с Ивлеевой.

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