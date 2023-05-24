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Знакомые поверили в слухи о беременности дочери Глюкозы

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова (Рей) в эфире Youtube-шоу "ПРО ГОВОРИ" рассказала, что кто-то начал распространять слухи о ее беременности.

Знакомые поверили в слухи о беременности дочери Глюкозы
© Газета.Ru

16-летняя исполнительница была в ярости, узнав от знакомых о своей якобы беременности.

"Меня раздражает, когда эти статьи доходят до моих друзей. Когда "Ты что, реально беременна?" — Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь?" - возмутилась наследница Глюкозы.

Также Рей заявила, что ей не нравятся сравнения со звездной матерью. По мнению юной певицы, у нее мало сходства с родительницей.

"Нас с ней сравнивают постоянно, с этим я уже смирилась, но все же мы очень разные, отличаемся восприятием мира, характерами, даже стилем музыки. По моему мнению, мы слишком непохожи, чтобы нас сравнивать", - отметила она.

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