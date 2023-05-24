Подольская прокомментировала победу Дайнеко на «Фабрике звезд»

Наталья Подольская прокомментировала победу Виктории Дайнеко на «Фабрике звезд»
Певица Наталья Подольская высказалась о победе артистки Виктории Дайнеко на шоу «Фабрика звезд — 5». Она объяснила, завидует ли коллеге.
Подольская и Дайнеко вместе дошли до финала проекта «Фабрика звезд — 5». Артисток постоянно сравнивали, однако победу в конкурсе все-таки одержала исполнительница трека «Лейла».
Спустя много лет жена музыканта Владимира Преснякова решила прокомментировать триумф коллеги.
«Тогда уже все говорили — и я была с этим согласна — мол, неважно, кто какое место занимает. А вы помните, кто второе место занял? Я вам скажу — Руслан Масюков. Классный парень, кстати! И мы подводим к моему ответу — неважно, какое место ты займешь, главное — что будет потом с твоим местом в жизни», — сказала она в шоу «Ниче святого».
Дайнеко редко появляется на публике. Однако в свое время ее сравнивали со звездой эстрады Ириной Аллегровой.